Применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по крупной базе хранения украинских вооружённых формирований вызвало на Западе волну беспокойства. Об этом в интервью Украина.ру рассказал публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман

«Несколько дней назад гиперзвуковая ракета «Кинжал» разрушила построенное в советское время укрытие для ядерных боеголовок, рассчитанное на то, чтобы выдержать ядерный взрыв в нескольких километрах под землей. После этого натовские специалисты резко прекратили обсуждать возможности ввода войск на Украину. Они и ранее понимали, что это для них опасно, но теперь сама тема ушла из обсуждения», — сказал Вассерман. ВС РФ уничтожили склад боеприпасов на Украине гиперзвуковой ракетой "Кинжал" © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что Германия официально выразила обеспокоенность по поводу применения данного типа вооружений. Однако ВС РФ для того и действовали, чтобы на Западе беспокоились, заключил Вассерман.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.