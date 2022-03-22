Вооружённые силы РФ противодействуют тактике "живого щита" с помощью высокоточного оружия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман

«Главный способ — разнообразное высокоточное оружие от дальнобойных снайперских винтовок до управляемых артиллерийских снарядов и ракет. Кстати, по части управляемых снарядов у нас все в порядке. Эту технологию мы начали осваивать еще в советское время, а сейчас эти снаряды выпускаются серийно и в приличном количестве», — сказал Вассерман. Вассерман раскрыл, будет ли Киев взят штурмом © REUTERS, Gleb Garanich

Число жертв спецоперации в конечном счёте также уменьшится, так как ВС РФ истребляет только тех террористов, которые представляют опасность для окружающих, подчеркнул эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.