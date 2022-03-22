Предложение нацистской власти Украины уйти самой - главная цель переговоров Москвы и Киева, убеждён публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Главная цель этих переговоров, судя по тем сведениям, которые просачиваются наружу (украинская сторона потребовала засекретить сам ход переговоров), добиться открытия гуманитарных коридоров и добиться, чтобы те, кто продвигает лозунг "Украина не Россия", ушли сами», — сказал Вассерман. Безпалько рассказал, чем страшны переговоры России и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

В то же время, Россия преследует снижение потерь с обеих сторон, так как существует осознание того, что по другую линию фронта такие же русские, подчеркнул эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.