«Главная цель этих переговоров, судя по тем сведениям, которые просачиваются наружу (украинская сторона потребовала засекретить сам ход переговоров), добиться открытия гуманитарных коридоров и добиться, чтобы те, кто продвигает лозунг "Украина не Россия", ушли сами», — сказал Вассерман.
В то же время, Россия преследует снижение потерь с обеих сторон, так как существует осознание того, что по другую линию фронта такие же русские, подчеркнул эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.