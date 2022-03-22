Киев на данный момент заражён антирусской и антироссийской идеологией. В ходе спецоперации по денацификации Украины должно произойти очищение города, заявил в интервью Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

«Что касается Киева, то это особый вопрос. Это единственный русскоязычный город, который является антироссийским по политическим предпочтениям. После того как он будет занят нашими войсками, оттуда уйдут все западенцы-галичане, которые во многом являются причиной антироссийской позиции Киева, а также все, кто был связан с преступным бандеровским режимом, который установился в 2014 году», — сказал Марков. Что происходит в Одессе, Киев закрывают, однополые браки, Ахметов и заводы, переполох в Приднестровье. Хроника событий на Украине на 15:00 21 марта © REUTERS, Alexandros Avramidis

После очищения города от националистических элементов он вновь станет пророссийским, заключил эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.