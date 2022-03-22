Войска ДНР, освободившие часть территории республики от украинской военщины, обнаружили свидетельства преступлений ВСУ. Украинские военные похищали детей у местных жителей и перемещали их во Львов, рассказала в интервью Украина.ру депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина

Местные жители освобождённых территорий ДНР рассказали об огромном количестве преступлений украинской военщины, сообщила депутат. Депутат ДНР рассказала, как возрождается жизнь на освобождённых территориях республики © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

«Более того, есть информация, что из освобожденных сел еще до освобождения Украина вывезла детей в Святогорск, переместила сейчас их во Львов. У них дети в заложниках. Родители сидят в селах, освобожденных на территории ДНР, а дети на территории Украины. Это преступление», — сказала Шишкина.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.