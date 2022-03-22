Экс-депутат Госдумы Андрей Козенко рассказал изданию Украина.ру о судьбе национального батальона крымских татар «Аскер»

«О судьбе конкретно этого нацбата мне ничего не известно. Я очень надеюсь, что он уже денацифицирован в полном составе», — сказал Козенко.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о полном разгроме батальона националистов «Донбасс».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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