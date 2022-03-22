Посёлок Сартана под Мариуполем был освобождён силами ДНР. О том, как местные жители встречали войска народной республики, рассказала в интервью изданию Украина.ру зампредседателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова

«Когда ты переезжаешь за эту линию на освобожденную территорию, наступает совсем другая жизнь, там совсем другая территория и атмосфера. Многие подходят, обнимают: "Слава богу, что вы вернулись!"» — сказала Мартьянова. Депутат ДНР рассказала, как возрождается жизнь на освобождённых территориях республики © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Общественник добавила, что местные жители были вынуждены скрывать от украинских военных, что их дети и внуки служили в Народной милиции ДНР, под страхом смерти.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.