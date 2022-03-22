Официальные органы ДНР прикладывают все усилия для восстановления нормальной жизни на территориях республики, освобождённых от украинской военщины. Об этом в интервью Украина.ру рассказала депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина

Жители освобождённых территорий ДНР сталкиваются со множеством гуманитарных проблем, рассказала Шишкина. Глава МЧС ДНР рассказал, что на самом деле происходит на освобожденных территориях Донбасса © МЧС ДНР

«Мы привозим электрогенераторы, восстанавливаем. Проблема восстановления электроэнергии в том, что поля украми заминированы. И пока не пройдет процесс разминирования — невозможно ремонт линий произвести… Открываются аптеки, магазины, привозится гуманитарная помощь. У людей появилась массовая проблема: они не имеют возможности снять с украинских карточек зарплату и пенсию. ЦРБ выезжает для обмена валюты», — сказала депутат.

Работа с населением идет, начались пенсионные выплаты. Люди с освобожденных территорий получают пенсию из бюджета ДНР, открываются отделения «Почты Донбасса», дополнила Шишкина.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.