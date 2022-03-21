Жители освобождённых территорий Донбасса встречают войска ДНР с радостью и облегчением. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Новосибирского городского совета Ростислав Антонов, находящийся в настоящий момент в Донбассе

«Люди устали от всего этого. Люди хотят мира, хотят нормально жить. Конечно, одно радует, что в бойцах, которые приходят туда (на освобождаемые территории. — Ред.), не видят врага, не видят ненависти. Они видят живых, нормальных людей, к которым можно обратиться за помощью, с которыми нужно общаться, которых кормят — они яйца им приносят, что-то еще домашнее. Есть очень живое, теплое общение. И бойцы отвечают им тем же», — сказал Антонов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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