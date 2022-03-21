Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на финансирование нацистского ополчения, пытающего невинных людей, в том числе женщин и детей. Об этом написала член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин 20 марта на своей странице в Twitter

Тейлор написала, что выступает резко против «войны России на Украине», однако также и против пыток. Её заявление сопровождается видео пыток, снабжённым «предупредительной этикеткой». Омбудсмен Украины отказалась предотвратить пытки военных в плену - Москалькова © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Пытки и жестокости по отношению к украинцам, включая женщин и детей…. США должны потребовать от [Владимира] Зеленского, чтобы он остановил своих военных, пытающих собственный народ», — написала Тейлор

По её словам, тот факт, что она выступает против пыток, не означает, что она поддерживает президента России Владимира Путина.

Замалчивать факты пыток, по её словам, означает «находиться на стороне зла».

Ранее Тейлор в серии заявлений в Twitter уже выступила с критикой финансирования украинских нацистов со стороны США и НАТО.