Тейлор написала, что выступает резко против «войны России на Украине», однако также и против пыток. Её заявление сопровождается видео пыток, снабжённым «предупредительной этикеткой».
«Пытки и жестокости по отношению к украинцам, включая женщин и детей…. США должны потребовать от [Владимира] Зеленского, чтобы он остановил своих военных, пытающих собственный народ», — написала Тейлор
По её словам, тот факт, что она выступает против пыток, не означает, что она поддерживает президента России Владимира Путина.
Замалчивать факты пыток, по её словам, означает «находиться на стороне зла».
Ранее Тейлор в серии заявлений в Twitter уже выступила с критикой финансирования украинских нацистов со стороны США и НАТО.