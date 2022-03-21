Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем проблематику военно-биологической деятельности США на Украине, сообщили 21 марта на сайте МИД РФ

Рябков объяснил, почему США некомфортно вести диалог с РФ © Фотохост БРИКС / Фотохост БРИКС / Перейти в фотобанк

Отмечается, что «с обеих сторон подчеркнута высокая эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия».

Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

То, что вскрылось сейчас на Украине, — это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже Рябков.