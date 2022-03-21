Российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной. Об этом 21 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков рассказал о возможности встречи Путина с Зеленским © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Сейчас переговоры идут ежедневно по видеосвязи.