«Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны. Еще раз повторяю — российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны», — сказал Песков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Сейчас переговоры идут ежедневно по видеосвязи.