«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», — сказал Песков.
По его словам, на переговорах еще не обеспечено существенного продвижения.
«Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов [рано], им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», — отметил Песков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.