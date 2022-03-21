Президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока нечего фиксировать, на российско-украинских переговорах еще нет договоренностей. Об этом 21 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

Песков рассказал о прогрессе в переговорах РФ и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

По его словам, на переговорах еще не обеспечено существенного продвижения.

«Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов [рано], им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.