Известный в ультраправых кругах украинский неонацист Артем Бонов (настоящая фамилия Залесов) сбежал в Польшу. Видео об этом он опубликовал у себя в соцсетях

«Ну что, всем известно, что Бонов [сбежал] в Польшу. Наконец-то я доехал до Варшавы», — сказал националист, позируя с оружием в руках.

Он добавил, что ждет одного из лидеров «Нацкорпуса» Сергея Коротких (Боцмана), чтобы начать «праздновать».

По одной из версий, Бонов пошутил о своем отъезде в Польшу и на самом деле в настоящий момент находится на Украине. Тем не менее в польском сегменте соцсетей множатся возмущенные комментариями с вопросами к властям, как такой человек мог легально въехать на территорию страны.

Артем Бонов стал известен как видеоблогер. Позднее он вошел в состав «Азова». Уроженец города Червонограда во Львовской области. Большая часть его тела покрыта нацистскими татуировками, в том числе изображениями свастики. Уничтожен главный идеолог «Азова» © соцсети

После начала спецоперации РФ в Донбассе Бонов записал ролик с оскорблениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и чеченских бойцов.

Одна из целей российской спецоперации, которая началась 24 февраля, денацификация Украины. На сегодняшний день в этой стране при попустительстве властей продолжают легально существовать ультраправые партии и движения. Неонацистские батальоны причастны к многочисленным преступлениям против мирных граждан Донбасса.