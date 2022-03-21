Кремль не рассматривает вопрос о введении режима прекращения огня на время российско-украинских переговоров. Об этом 21 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Китай призвал к прекращению огня на Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Песков.

По его словам, режим прекращения огня неоднократно нарушался украинской стороной.

«Так было неоднократно, и поэтому, конечно, это осложняет процесс», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Переговоры России и Украины три раза проходили в Белоруссии, после стали проводиться в режиме видеосвязи.