«Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями [Украины] для перегруппировки, для того, чтобы продолжать атаки на российских военных», — объяснил Песков.
По его словам, режим прекращения огня неоднократно нарушался украинской стороной.
«Так было неоднократно, и поэтому, конечно, это осложняет процесс», — уточнил пресс-секретарь главы государства.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Переговоры России и Украины три раза проходили в Белоруссии, после стали проводиться в режиме видеосвязи.