Норвежский Нобелевский комитет не может продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира. Об этом 21 марта заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад, комментируя инициативу о номинации Владимира Зеленского, передает РИА Новости

Европейские политики выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира © president.gov.ua

При этом он добавил, что такое официальное заседание уже состоялось 28 февраля.

На днях действующие и бывшие политики, члены Европарламента выступили с инициативой выдвинуть Зеленского в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии мира 2022 года. Они также попросили Норвежский Нобелевский комитет продлить процедуру номинации на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года (согласно устоявшейся процедуре, срок истек 31 января).

Ранее пресс-служба Норвежского нобелевского комитета сообщала, что на Нобелевскую премию мира в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации.

Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.