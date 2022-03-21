«За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в т.ч. 4 ребенка, а также двое корреспондентов из КНР», — говорится в сообщении представительства.
В опубликованном ранее сообщении ведомства указывалось, что китайские корреспонденты получили ранения в городе Мариуполь.
Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои Мариуполь.
В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса, включая столицу ДНР. 14 марта в результате запуска ВСУ ракеты «Точка-У» в центре города погиб 21 человек и 36 получили ранения.