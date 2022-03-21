Двое мирных жителей погибли, и 28 человек, включая двух китайских корреспондентов, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщает 21 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём Telegram-канале

«За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в т.ч. 4 ребенка, а также двое корреспондентов из КНР», — говорится в сообщении представительства.

В опубликованном ранее сообщении ведомства указывалось, что китайские корреспонденты получили ранения в городе Мариуполь.

За сутки от обстрелов ВСУ в ЛНР и ДНР погибли 7 человек © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои Мариуполь.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса, включая столицу ДНР. 14 марта в результате запуска ВСУ ракеты «Точка-У» в центре города погиб 21 человек и 36 получили ранения.