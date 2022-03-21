«За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим», — заверил он.
По его словам, ночью в городе Сумы «была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России».
Он отметил, что координаты всех подобных объектов на Украине и данные о хранящихся там ядовитых веществах получены российскими военными при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии.
Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в Telegram о ЧП на заводе «Сумыхимпром» в Сумах, в результате чего был поврежден один резервуар с аммиаком. Позднее ведомство сообщило, что в результате происшествия травмы получил один работник предприятия. Аварию удалось локализовать. По версии украинской стороны, причиной ЧП якобы стал обстрел завода.
Аммиак — токсичный, взрывоопасный газ, который легче воздуха, поэтому при его утечке рекомендуется прятаться в подвалах или на первых этажах домов.
«Сумыхимпром» — крупная промышленная площадка в городе Сумы на северо-востоке Украины, которая занимает площадь 226 га. Имеет статус базового предприятия химической отрасли промышленности Украины по производству фосфорных минеральных удобрений. Производит комплексные минеральные удобрения, диоксид титана и другую продукцию неорганической химии.