Российские военные не наносят никаких ударов по объектам хранения или выработки химических веществ на Украине. Об этом 21 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге

Украинские националисты устроили диверсию на химзаводе в Донбассе © facebook.com/pressjfo.news

По его словам, ночью в городе Сумы «была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России».

Он отметил, что координаты всех подобных объектов на Украине и данные о хранящихся там ядовитых веществах получены российскими военными при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в Telegram о ЧП на заводе «Сумыхимпром» в Сумах, в результате чего был поврежден один резервуар с аммиаком. Позднее ведомство сообщило, что в результате происшествия травмы получил один работник предприятия. Аварию удалось локализовать. По версии украинской стороны, причиной ЧП якобы стал обстрел завода.

Аммиак — токсичный, взрывоопасный газ, который легче воздуха, поэтому при его утечке рекомендуется прятаться в подвалах или на первых этажах домов.

«Сумыхимпром» — крупная промышленная площадка в городе Сумы на северо-востоке Украины, которая занимает площадь 226 га. Имеет статус базового предприятия химической отрасли промышленности Украины по производству фосфорных минеральных удобрений. Производит комплексные минеральные удобрения, диоксид титана и другую продукцию неорганической химии.