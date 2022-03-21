Более 80 «наёмников и националистов» были уничтожены в результате удара, нанесённого российской армией по центру подготовки на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Об этом заявил журналистам 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», — сказал представитель Минобороны.

Переживший ракетный удар колумбиец советует соотечественникам не воевать на Украине © noticias.caracoltv.com

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.