«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», — сказал представитель Минобороны.
Ранее, по сообщениям МО РФ, до 180 наёмников было уничтожено в результате ракетного удара по Яворовскому полигону, расположенному во Львовской области.
Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.