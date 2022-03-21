По его словам, во внимание были приняты такие факторы, как размеры коллекции, видовой состав, возраст животных, необходимость применения седации, погрузка, транспортировка и многое другое.
«Выводы таковы — реальные риски и опасности эвакуации зоопарков Украины намного превышают риски оставаться на местах», — написал Беляков.
По его словам, зоопарк обеспечен кормами, и почти все его сотрудники находятся в Одессе. Так что самое безопасное место для животных зоопарка — это сам зоопарк.
«Мы сумеем сохранить зоопарк до Победы!» — заверил директор.
Комментируя слова Белякова, Telegram-канал издания Украина.ру отметил:
«Очень правильная установка, на наш взгляд. Не надо уподобляться мэрам и полицейским, которые разбежались при появлении российских войск. Кто-то должен выполнять свою работу. А там и победа будет».