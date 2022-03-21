После тщательной оценки всех значимых факторов и рисков руководство Одесского зоопарка приняло решение о том, что учреждение не будет эвакуироваться. Об этом сообщил 21 марта директор зоопарка Игорь Беляков на своей странице в Facebook

По его словам, во внимание были приняты такие факторы, как размеры коллекции, видовой состав, возраст животных, необходимость применения седации, погрузка, транспортировка и многое другое. Глава МЧС ДНР рассказал, что на самом деле происходит на освобожденных территориях Донбасса © МЧС ДНР

«Выводы таковы — реальные риски и опасности эвакуации зоопарков Украины намного превышают риски оставаться на местах», — написал Беляков.

По его словам, зоопарк обеспечен кормами, и почти все его сотрудники находятся в Одессе. Так что самое безопасное место для животных зоопарка — это сам зоопарк.

«Мы сумеем сохранить зоопарк до Победы!» — заверил директор.

Комментируя слова Белякова, Telegram-канал издания Украина.ру отметил:

«Очень правильная установка, на наш взгляд. Не надо уподобляться мэрам и полицейским, которые разбежались при появлении российских войск. Кто-то должен выполнять свою работу. А там и победа будет».