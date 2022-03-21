Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил срочно возбудить уголовное дело против украинского врача, призвавшего к насилию в отношении пленных российских солдат, а также против украинской телеведущей Натальи Мосейчук за угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей, говорится 21 марта в Telegram-канале ведомства

Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных © Facebook/Илья Кива Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России. Такое указание он дал врачам мобильных госпиталей.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям Друзенко. Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности», — сказано в материале.

В свою очередь Мосейчук в эфире телеканала «1+1» призывала к насилию в отношении российских летчиков и их близких, «высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы».

Уточняется, что Бастрыкин поручил привлечь ее к установленной законом ответственности. После сбора необходимых сведений Мосейчук будет объявлена в международный розыск.

Ранее лишенный мандата депутата Верховной Рады Илья Кива в Telegram-канале опубликовал запись эфира, в котором Мосейчук обращается «к родственникам, особенно русских летчиков, особенно к женам». Она прямо угрожает им, утверждая, что те должны «бояться и понимать, что рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами». Также она «посоветовала» женщинам, собирающимся выйти замуж за летчиков, принимавших участие в спецоперации на Украине, «найти себе черные платки».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.