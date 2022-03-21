Росгвардейцы успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом, обеспечили работу понтонного моста для переправы подразделений российской армии и взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, выпущенном 20 марта

Военнослужащие Росгвардии ночью форсировали Северский Донец на окраине Изюма, захваченного националистическими формированиями, и стремительно овладели плацдармом, говорится в сообщении.

«В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских ВС и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями Вооруженных сил Минобороны РФ…. Кроме того, в ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», — говорится в сообщении.

По итогам боёв за Изюм 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам, сообщили в ведомстве. Как живёт освобождённый Херсон — эксклюзивное видео © Украина.ру

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

Президент Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.