Польская пропаганда - самый злобный, вульгарный и визгливый критик России, сообщество политических имбецилов. Такую точку зрения высказал 21 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале

Медведев заверил, что РФ способна поставить на место «оборзевших недругов» © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк Матеуш Моравецкий встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики". Отважно уточнив, что "это, возможно, и будет дорого стоить". Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно. Но Польша с затратами может уже не считаться. Всё, что она могла проиграть из-за собственной многолетней патологической русофобии, уже потеряно, — написал Медведев.

По его словам, когда речь заходит о России, «Польша буквально корчится от "фантомных болей"». Её элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков».

Он указал, что в Польше мечтают забыть и о временах Второй мировой войны. Прежде всего — о тех советских солдатах, которые победили фашизм, изгнали оккупантов из польских городов и не дали им взорвать Краков, освобождали узников Освенцима и Майданека.

Историю сейчас перекраивают, памятники — сносят. Зато фашистскую оккупацию открыто приравнивают к «советской». Трудно придумать более лживую и омерзительную риторику, но у поляков получается, заверил политик.

Он подчеркнул, что при этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к этому народу граждане России относятся вполне дружелюбно.

По его словам, сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии «этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма». Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие «Северному потоку — 2» уже нанесли экономике этой страны серьёзный ущерб. Теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом «дерусификации», заявил он.

«Но сейчас вассальным польским элитам гораздо важнее присягнуть на верность своему сюзерену — Америке, чем помочь собственным гражданам, поэтому костёр ненависти к противнику в лице России они будут поддерживать постоянно. Что от этого выиграют граждане? Абсолютно ничего. Зато рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет, благополучию и спокойствию не способствует. И наоборот: экономическое сотрудничество с нашей страной полякам выгодно, человеческие связи — незаменимы», — подытожил Медведев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На прошлой неделе президент Украины встретился в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши Петром Фиалой, Янезом Яншей и Матеушем Моравецким. Эта делегация представляет Евросоюз. По информации польского правительства, визит готовился заранее и держался в секрете. Он согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите была передана в НАТО, ОБСЕ и ООН. Как сообщили в Варшаве, цель визита — подтверждение безоговорочной поддержки ЕС суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу.