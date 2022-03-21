Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 21 марта сообщила в Telegram о ЧП на заводе «Сумыхимпром» в Сумах, в результате чего был поврежден один резервуар с аммиаком

На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака © en.agroday.com.ua

Позднее ведомство сообщило, что в результате происшествия травмы получил один работник предприятия. Аварию удалось локализовать, проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод, продолжаются работы по осаждению аммиачного облака.

По версии украинской стороны, причиной ЧП якобы стал обстрел завода.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием аммиака в Сумской области.

Аммиак — токсичный, взрывоопасный газ, который легче воздуха, поэтому при его утечке рекомендуется прятаться в подвалах или на первых этажах домов.

«Сумыхимпром» — крупная промышленная площадка в городе Сумы на северо-востоке Украины, которая занимает площадь 226 га. Имеет статус базового предприятия химической отрасли промышленности Украины по производству фосфорных минеральных удобрений. Производит комплексные минеральные удобрения, диоксид титана и другую продукцию неорганической химии.