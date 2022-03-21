Что касается наличных купюр, то это абсолютно несбыточная угроза. Международной единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или лицу определенной национальности нет.
«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — отметил Кочетков.
В случае дальнейших рестрикций на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США усугубится. Меры против резервов РФ были негативно восприняты многими странами, которые задумались о переводе расчетов в национальные валюты. Это ускорит потерю долларом статуса мировой резервной валюты, заключил он.