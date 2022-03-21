США не смогут обнулить все находящиеся в России доллары. Единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. Внутри РФ ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, передает 21 марта агентство «Прайм»

Зубец рассказал, сколько будет стоит доллар в ближайшие полгода © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — отметил Кочетков.

В случае дальнейших рестрикций на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США усугубится. Меры против резервов РФ были негативно восприняты многими странами, которые задумались о переводе расчетов в национальные валюты. Это ускорит потерю долларом статуса мировой резервной валюты, заключил он.