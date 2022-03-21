Переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани вместо долларов являются еще одной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику. Об этом на днях сообщила газета The Wall Street Journal

Зубец рассказал, сколько будет стоит доллар в ближайшие полгода © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Одним из первых внешнеполитических шагов администрации было решение о прекращении поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогает Иран. Соединенные Штаты также сняли с хуситов статус террористов. Затем Белый дом отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду — это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце прошлого года», — отметил WSJ.

Кроме того, Эр-Рияд «в ужасе» наблюдает за тем, как президент Байден согласовывает новую сделку по иранской ядерной программе, которая обеспечит Тегеран ресурсами, считают журналисты.

Вместе с тем США нужны все союзники, которых они могут сохранить в этом сложном регионе, подчеркивает издание.

«Высоконравственные интернационалисты в администрации Байдена ошибочно полагают, что такие державы, как Америка, могут позволить себе роскошь взаимодействовать исключительно с нравственно безупречными союзниками», — говорится в статье.

Теперь Эр-Рияд пересматривает свои позиции, так как там поняли, что не стоит надеяться на Вашингтон.

«Они видели враждебное отношение администрации Байдена и ужасающий вывод войск из Афганистана. Кронпринц (саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман — ред.) ответил отказом на призывы Байдена увеличить добычу нефти, и, если верить сообщениям, он даже отказался принять телефонный звонок президента США», — указывает WSJ.

При этом Пекин, как пишет издание, рад возможности заполнить образовавшуюся пустоту, и в случае успеха переговоров сможет извлечь немалую выгоду. По мнению журналистов, ошибки в отношениях с Саудовской Аравией подчеркивают недостатки байденовской версии «добродетельного либерального интернационализма».

«В нынешнюю эпоху соперничества великих держав Соединенные Штаты не могут позволить себе отталкивать союзников, способных оказать помощь в сдерживании авторитарных агрессоров, которые стремятся нанести ущерб интересам и ценностям Америки. Соединенные Штаты платят высокую цену на Украине за то, что они потеряли Саудовскую Аравию», — заключает WSJ.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия изучают возможность перехода к расчетам в рублях и рупиях с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты.