«Его [Байдена] пригвоздил непрекращающийся COVID-19, инфляция вышла из-под контроля, цены в энергетике взлетели. Да еще и избиратели, которые хотят заправлять свои машины и не тратить при этом сотни баксов», — отметил Джейкобс.
Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл отмечал, что Байден ведет крайне неумелую политику. Он призвал не сваливать неудачи всех 14 месяцев его президентства на события последних трех недель в мире.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в неспособности остановить украинский кризис из-за страха перед ядерным оружием России. По мнению Трампа, нынешняя администрация США допустила «ужасную капитуляцию в Афганистане», которую он назвал «самым унизительным моментом» в американской истории, а также украинский кризис.