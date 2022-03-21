Директор Центра изучения политики и управления в Университете Миннесоты Ларри Джейкобс 20 марта назвал правление президента США Джо Байдена «проклятым», передает The Guardian

Байден пообещал Третью мировую войну при одном условии © AP, Saul Loeb отметил Джейкобс.

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл отмечал, что Байден ведет крайне неумелую политику. Он призвал не сваливать неудачи всех 14 месяцев его президентства на события последних трех недель в мире.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в неспособности остановить украинский кризис из-за страха перед ядерным оружием России. По мнению Трампа, нынешняя администрация США допустила «ужасную капитуляцию в Афганистане», которую он назвал «самым унизительным моментом» в американской истории, а также украинский кризис.