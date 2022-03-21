Страны Евросоюза (ЕС) работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Об этом 21 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата

Эксперт назвал страны, которые никогда не введут санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций, сообщил источник. В результате страны Европы должны вводить эмбарго на поставки нефти из России. На этом настаивают страны Балтии, включая Литву, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители и так высоки.

Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».

Ранее заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что США прогнозируют сокращение российской экономики в два раза из-за западных санкций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.