Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, однако в случае неудачи может начаться третья мировая война, передал 20 марта телеканал CNN

Алексей Леонков: Может быть, Зеленский встретится с Путиным только для подписания акта о капитуляции укронацистской власти © РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну», — допустил украинский лидер.

Накануне Зеленский заявил, что Украина не согласится на потерю суверенитета и территориальной целостности.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.