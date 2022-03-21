По мнению Зеленского, без переговоров Россия и Украина не смогут завершить конфликт.
«Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну», — допустил украинский лидер.
Накануне Зеленский заявил, что Украина не согласится на потерю суверенитета и территориальной целостности.
Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.