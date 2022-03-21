Киева опубликовал запись эфира телеканала, в котором телеведущая обращается к родственникам российских военных, рассказывает о будущих расправах над женами и детьми военнослужащих.
«Но почему они не думают о том, что это может происходить тогда и с их родственниками», — написал он.
По словам Кивы, «это все, что нужно знать о политике и стратегии» президента Украины Владимира Зеленского.
«Поэтому, чем раньше с ним закончить, тем больше шансов у людей сохранить их жизни, с обеих сторон», — считает экс-депутат.
Ранее Верховная Рада Украины большинством голосов лишила мандата бывшего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Киву. На заседании парламента за исключение Кивы проголосовали 335 народных депутатов.
Депутат неоднократно выступал с критикой в адрес действующей украинской власти. Кива сомневается, что Зеленский находится в Киеве, и уверен, что видео, которые он публикует, являются фейками.