Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива вечером 20 марта в своем Telegram осудил угрозы, озвученные телеведущей Натальей Мосейчук в адрес жен и детей российских военных в эфире украинского канала «1+1»

Кива обвинил Бойко в финансировании наёмников © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Но почему они не думают о том, что это может происходить тогда и с их родственниками», — написал он.

По словам Кивы, «это все, что нужно знать о политике и стратегии» президента Украины Владимира Зеленского.

«Поэтому, чем раньше с ним закончить, тем больше шансов у людей сохранить их жизни, с обеих сторон», — считает экс-депутат.

Ранее Верховная Рада Украины большинством голосов лишила мандата бывшего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Киву. На заседании парламента за исключение Кивы проголосовали 335 народных депутатов.

Депутат неоднократно выступал с критикой в адрес действующей украинской власти. Кива сомневается, что Зеленский находится в Киеве, и уверен, что видео, которые он публикует, являются фейками.