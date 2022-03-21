Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы. Об этом 21 марта сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на Вооруженные силы Украины (ВСУ)

Украинские водители с тоской вспоминают бывшее ГАИ - Шабовта © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности», — сказал глава управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Запрет на использование видеорегистраторов действует для водителей из всех регионов и касается как автомобилей, так и мотоциклов. Ограничения на фото‑ и видеосъемку затрагивают дороги, инфраструктурные объекты, блокпосты, а также расположение и перемещение воинских частей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.