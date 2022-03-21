Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с российской делегацией продолжатся в понедельник, 21 марта, предает «Страна»

Безпалько рассказал, чем страшны переговоры России и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

В минувшую пятницу глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что диалог Москвы и Киева по вопросу демилитаризации соседней республики находится «где-то на полпути». По его словам, позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля. Три раза их провели в Белоруссии, затем они стали проходить по видеосвязи.