«Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд», — заявил Подоляк, уточнив, что до этого момента «шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах».
В минувшую пятницу глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что диалог Москвы и Киева по вопросу демилитаризации соседней республики находится «где-то на полпути». По его словам, позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля. Три раза их провели в Белоруссии, затем они стали проходить по видеосвязи.