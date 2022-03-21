Президент Украины Владимир Зеленский снова назвал Иерусалим возможным местом для переговоров с Россией в своем видеобращении, опубликованном 21 марта в его Telegram

Порошенко предупредили в последний раз, Зеленский запретил конкурентов. Итоги 20 марта на Украине © Facebook, Петро Порошенко

«Премьер-министр Израиля, господин [Нафтали] Беннет, пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы раньше или позже мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы обрести мир. Если это возможно», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что ранее выступил перед парламентом Израиля — Кнессетом, что, по его мнению, показывает, «насколько в Москве все не так».

«Ведь впервые президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеосвязи. И перед народом Израиля. Президент Украины, которую в Москве обвиняют в «нацизме», выступал в Кнессете перед народом Израиля», — указал Зеленский.

В своей речи перед Кнессетом украинский лидер говорил о том, что перед Украиной и Израилем стоит одна угроза — «тотальное уничтожение народа, государства, культуры и даже имени».

Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией почти сразу после начала спецоперации на Украине. 27 февраля Беннет предложил российскому президенту Владимиру Путину посредничество в урегулировании конфликта.

Израильский политик стал первым зарубежным руководителем, который прилетел в Москву после начала военной спецоперации на Украине. Беннет провел переговоры с Путиным 5 марта, до этого они обсуждали Украину по телефону. Еще один разговор между премьер-министром и президентом состоялся 14 марта. Как указывали в Кремле, Путин изложил Беннету позицию Москвы в отношении условий урегулирования конфликта, сделав акцент в том числе на событиях в Донбассе.

С Зеленским Беннет общался по телефону 13 марта. В канцелярии главы правительства Израиля указали, что политики «обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль».

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.