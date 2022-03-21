Страны НАТО маскируют поставки оружия на Украину под видом мирных грузов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

«В чем еще одна опасность существует? В поставке оружия. Оружие идет под видом гражданских грузов. Его перевозят в трейлерах, там идет несколько машин с гуманитарной помощью, и там пару машин замаскировали, с этим оружием, которые выделяют страны НАТО — переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые комплексы и т. д. Уничтожить их тяжело. Так же едут наемники — в мирных автобусах, в колоннах маскируются… Их тоже не очень просто уничтожить», — сказал Кнутов. Президент Финляндии Ниинисте: вступление страны в НАТО может обострить ситуацию в Европе

Несмотря на сложности, склады боеприпасов ВСУ идентифицируются и уничтожаются точечными ударами российских войск, заключил эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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