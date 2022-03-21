После стабилизации обстановки вокруг Украины курс доллара в России снизится. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Мы видим усилия по стабилизации рубля за счет того, что введена норма о 80% продажи выручки. Если она будет смягчена, то это приведет к определенному ослаблению рубля по отношению к доллару, заявил эксперт. «Мог быть доллар по 300». Экономист Зубец о том, как Россия защитила экономику от санкций © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Другими словами, говорить о том, что мы можем вернуться к уровню 75 долларов, я бы не стал. Когда пыль осядет и ситуация начнет двигаться в сторону стабилизации, это будет 80-90. Понятно, что это противостояние надолго. Оно не вчера началось и не завтра кончится. На полное снятие санкций против России рассчитывать мы не можем», — сказал Зубец.

Давление Запада на Россию продолжится, что не будет способствовать стабилизации рубля. 80-90 рублей — это наиболее вероятный коридор цены на доллар после завершения активной фазы противостояния с Западом, заключил собеседник издания.

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