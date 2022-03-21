Финансово-экономический блок правительства России совершил ошибку, разместив деньги на Западе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

«То, что Набиуллина разместила деньги в евро и 300 млрд пропали неизвестно куда — это провал. Но я ни разу не видел ни одного серьезного финансиста, который бы предполагал, что такое возможно. Предполагалось, что деньги ЦБ не будут арестованы в принципе, потому что этого не может быть никогда. И они не рассчитали риски», — сказал Зубец. Эксперт назвал страны, которые никогда не введут санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

С другой стороны, Россия сейчас зарабатывает столько денег, что в резервах нет нужды — это обусловлено высокими ценами на нефть. Золотой резерв также остался в распоряжении РФ, так что катастрофы не произошло, заключил эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

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