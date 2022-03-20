Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жертвами падения ракеты «Точка-У» в центре Донецка, согласно предварительным данным, стали 20 человек, в том числе дети, девять человек получили ранения. Ракету удалось сбить, но ее обломки привели к серьезным повреждениям зданий и гибели людей. Пушилин отметил, что «Точка-У» несла кассетный заряд.
«Произошла трагедия 14 марта. 12 марта по всем соцсетям были созданы сотрудниками СБУ фейковые сообщества матерей мобилизованных. Появлялись вбросы, причем это личные сообщения матерям — «ваш сын погиб», «ваш сын ранен», «ваш сын в плену», у нас есть подтверждения, доказательства этому уже. И вот их накручивали 12-13 марта, чтобы 14 все вышли на митинг к Дому правительства в Донецке, в 12 часов дня», — сказала Шишкина.
Трагедия в Донецке в момент падения ракеты произошла ровно в то время, когда СБУ через соцсети собирала на площадь тысячи матерей и жён. Уже после падения ракеты раненые женщины поняли, что стали просто пешками в чужих играх, и что их накрутила СБУ, заключила депутат.
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