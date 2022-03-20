Бомбардировка Донецка запрещённым кассетным боеприпасом со стороны Украины предварялась психологической спецоперацией СБУ с целью заманить на площадь как можно больше людей. Об этом в интервью Украина.ру рассказала депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жертвами падения ракеты «Точка-У» в центре Донецка, согласно предварительным данным, стали 20 человек, в том числе дети, девять человек получили ранения. Ракету удалось сбить, но ее обломки привели к серьезным повреждениям зданий и гибели людей. Пушилин отметил, что «Точка-У» несла кассетный заряд. Выпустили шесть мин: украинские войска обстреляли Донецк © REUTERS, Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces

«Произошла трагедия 14 марта. 12 марта по всем соцсетям были созданы сотрудниками СБУ фейковые сообщества матерей мобилизованных. Появлялись вбросы, причем это личные сообщения матерям — «ваш сын погиб», «ваш сын ранен», «ваш сын в плену», у нас есть подтверждения, доказательства этому уже. И вот их накручивали 12-13 марта, чтобы 14 все вышли на митинг к Дому правительства в Донецке, в 12 часов дня», — сказала Шишкина.

Трагедия в Донецке в момент падения ракеты произошла ровно в то время, когда СБУ через соцсети собирала на площадь тысячи матерей и жён. Уже после падения ракеты раненые женщины поняли, что стали просто пешками в чужих играх, и что их накрутила СБУ, заключила депутат.

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