Накачка Украины вооружениями из стран Запада может лишь затянуть российскую спецоперацию, но переломить ситуацию уже невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

Эксперт напомнил, что афганскую армию США накачивали вооружением на 5 лет вперёд, но вооружённые силы этой страны бросили оружие и бежали. США и Украина борются с Россией с помощью Гитлера © коллаж Украина.Ру

«Конечно, украинская армия — не афганская. Но это может только затянуть военные действия — что в принципе, входит в планы и Зеленского и Вашингтона. Но переломить ситуацию невозможно. То, что у российской армии, у народной милиции ДНР есть все шансы одержать военную победу, и фактически завершить операцию по демилитаризации, о денацификации я не говорю — это сто процентов», — сказал Кнутов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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