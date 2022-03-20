«Самое примечательное в обращении Зеленского к Конгрессу США — это то, что его транслировали по Euronews на российском телевидении. Мне бы хотелось понять, когда-нибудь кто-нибудь остановит вещание этого канала, который ведет жесткую, эффективную и последовательную проукраинскую и антироссийскую пропаганду?», — сказал Сатановский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ, работа российских телеканалов и интернет-ресурсов на территории большинства стран ЕС была заблокирована.
Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.