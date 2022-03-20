Обращение президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США транслировалось на российском телевидении по телеканалу Euronews. Политический аналитик Евгений Сатановский задаётся вопросом, почему он до сих пор разрешён к показу на территории России. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Самое примечательное в обращении Зеленского к Конгрессу США — это то, что его транслировали по Euronews на российском телевидении. Мне бы хотелось понять, когда-нибудь кто-нибудь остановит вещание этого канала, который ведет жесткую, эффективную и последовательную проукраинскую и антироссийскую пропаганду?», — сказал Сатановский. Эксперт назвал страны, которые никогда не введут санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ, работа российских телеканалов и интернет-ресурсов на территории большинства стран ЕС была заблокирована.

Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.