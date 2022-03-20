Максимальные усилия должны быть приложены для повышения уровня политической грамотности в среде российской молодёжи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал координатор интеграционного комитета «Россия-Донбасс», экс-депутат Госдумы Андрей Козенко

Эксперт напомнил о принятом Госдумой по инициативе президента России Владимира Путина законе об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах. Козенко рассказал о будущем коридора из Крыма в Донбасс © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

«Нашему государству и всему российскому обществу необходимо приложить максимальные усилия для повышения в том числе и политической грамотности подрастающего поколения в рамках рабочих программ воспитания в школах и вузах. Одним из направлений этой работы может стать включение в образовательные программы отдельного предмета "Гражданство и общество"», — сказал Козенко.

Гражданское и политическое воспитание молодёжи обезоружит западных политтехнологов и сделает невозможным культивирование их планов в умах российской молодёжи, уверен эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Полностью интервью можно прочитать здесь.