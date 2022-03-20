Восстановление территории Украины не обязательно подразумевает расходы. Инвестиции в восстановление вернутся в качестве роста российской экономики, рассказал в интервью Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла

Выгоду от восстановления Украины получит и сама Россия, подчеркнул эксперт. Эксперт назвал страны, которые никогда не введут санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«В последние десять лет Россия и Украина находились в состоянии стагнации. Либералы говорили, что причина в необходимости политических перемен, а глубокие экономисты говорили, что мы столкнулись с ловушкой среднего дохода. Мы достигли определенного предела и в производительности труда, и в росте доходов самого населения. Преодолеть эту ловушку без слома экономической модели было невозможно», — сказал Джаралла.

Благодаря санкциям Запада экономическая модель изменилась, и, пройдя через кризис, у неё появилась возможность перейти к периоду роста. Затраты на Украину вернутся и в виде прибыли, и в виде развития нашего единого общества, заключил собеседник издания.

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