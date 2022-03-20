Потеря дешёвых российских энергоресурсов грозит Европе полной деиндустриализацией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

План действий Еврокомиссии по сокращению потребления российских энергоресурсов может в буквальном смысле похоронить европейскую индустрию, заявил эксперт. Эксперт-финансист рассказал, за счёт чего Россия предотвратит финансовый кризис © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Я уж не говорю о том, что полугодие было закрыто где-то процентов 40 мощностей энергоемких: алюминий, цинк, азотные удобрения, дорогой газ, дорогое электричество. Машиностроимтельные мощности были тоже сокращены. Сейчас ситуация будет еще хуже: дорогой газ в течение многих месяцев — это удар по индустриализации, по сути дела путь к деиндустриализации, потому что вся промышленность сбежала оттуда (из Европы — ред.) в Китай», — сказал Митрахович.

Большой стресс для экономики и взрыв безработицы могут привести к внутренним беспорядкам в странах Европы, заключил собеседник издания.

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