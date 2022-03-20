Банк России не будет прибегать к "печатанию денег", а социальные выплаты и зарплаты бюджетников будут увеличены. О том, как этого достигнет Россия, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Смягчить санкционный удар по российской экономике позволит ряд мер, отметил эксперт.

«[Увеличение социальных выплат произойдет] за счет увеличения расходной части бюджета, за счет увеличения денежной массы и за счет увеличения внутреннего долга. Правительство может предложить населению, бизнесу и банкам высокую доходность по рублевым накопительным инструментам. За счет этого люди понесут деньги в банки, а банки понесут их в Центробанк и правительству в «длинные» государственные ценные бумаги», — сказал Зубец.

Проще говоря, государство опосредованно займёт деньги у населения под большой процент, что позволит нарастить внутренний долг, заключил эксперт.

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