Реальный сектор экономики сейчас будет приобретать всё большее значение, чем сектор спекулятивный. Западу предстоит смена системы ценностей, убеждён эксперт.
«Если у вас в собственности была тысяча акций какого-то предприятия и они из-за санкций упали в цене до минимума, вы сильно обеднели. Но если у вас есть хороший участок земли, на котором вы можете выращивать продовольствие, то этого у вас уже никто не отнимет, как и продовольствие, которое вы можете произвести», — сказал Безпалько.
Россия сильна в реальном секторе экономики: мы производим реальные сырьевые товары, отметил эксперт.
«Очевидно, что сейчас будет меняться система ценностей. Мы привыкли, что самое ценное — это бумажки: доллары, евро, какая-то валюта, акции и т.д. А сейчас все больше и больше мы будем убеждаться в том, что это все пузыри, которые постепенно будут сдуваться», — заявил собеседник издания.
Время, когда западная спекулятивная экономика паразитировала на реальной российской, импортируя к нам инфляцию, подходит к концу, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.