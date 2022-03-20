Российская спецоперация на Украине послужила "иголкой", вскрывшей "пузырь" спекулятивной западной экономики, которая в последние десятилетия торговала воздухом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько

Реальный сектор экономики сейчас будет приобретать всё большее значение, чем сектор спекулятивный. Западу предстоит смена системы ценностей, убеждён эксперт. Эксперт назвал страны, которые никогда не введут санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Если у вас в собственности была тысяча акций какого-то предприятия и они из-за санкций упали в цене до минимума, вы сильно обеднели. Но если у вас есть хороший участок земли, на котором вы можете выращивать продовольствие, то этого у вас уже никто не отнимет, как и продовольствие, которое вы можете произвести», — сказал Безпалько.

Россия сильна в реальном секторе экономики: мы производим реальные сырьевые товары, отметил эксперт.

«Очевидно, что сейчас будет меняться система ценностей. Мы привыкли, что самое ценное — это бумажки: доллары, евро, какая-то валюта, акции и т.д. А сейчас все больше и больше мы будем убеждаться в том, что это все пузыри, которые постепенно будут сдуваться», — заявил собеседник издания.

Время, когда западная спекулятивная экономика паразитировала на реальной российской, импортируя к нам инфляцию, подходит к концу, заключил эксперт.

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