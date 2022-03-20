Территории Западной Украины не останутся без российского контроля, уверен политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт напомнил об исконно русофильской истории региона, о пророссийски настроенной интеллигенции запада Украины, которую во время Первой мировой войны австро-венгерские власти уничтожили в концлагерях. Западная Украина за минувшую неделю: Языковая дискриминация переселенцев и военные объекты региона под прицелом © коллаж Украина.Ру

«Думаю, что и на Западной Украине, потому что мы дойдем до польской границы, будут находиться военные базы для того, чтобы эту территорию контролировать. Нам не нужно будет убеждать местное население. Пытаться будем, безусловно, на это потребуются десятилетия. Там очень сильна была в свое время русофильская традиция. Люди, которых убивали в Терезине и Талергофе, они были жителями нынешней Западной Украины», — сказал Безпалько.

Непосредственно сейчас на западе Украины российские войска цветами встречать не будут, но контролировать эту территорию надо, чтобы там не было рассадника террористов и националистов, заключил собеседник издания.

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