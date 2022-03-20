Республики Донбасса и Крым, и, возможно, всё Левобережье Днепра никогда не вернутся в состав Украины, уверен политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Я надеюсь, что Украину постигнет деструкция, что это государство распадется на несколько фрагментов, большую часть из которых будет составлять некие государственные, или квазигосударственные образования, дружественные России, или будут являться фактически территорией России. Территорией, которую Россия будет контролировать для того, чтобы не допустить там повторение украинского сценария», — сказал Безпалько. Безпалько рассказал, чем страшны переговоры России и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

На Западной Украине возможно размещение военных баз для контроля над территорией и противодействия национализму и терроризму в регионе, подчеркнул эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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