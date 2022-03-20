Независимость ЛНР и ДНР - свершившийся факт, и в будущем республики ожидает период строительства мира. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов

Судьба республик Донбасса видится мирной, заявил эксперт. Глава МЧС ДНР рассказал, как организована медицинская помощь на освобожденных территориях © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Хочется, чтобы закончились эти восемь лет этой откровенной войны Украины против Донбасса и настали восемь лет мира. В какой конфигурации? Далее будут ЛНР и ДНР, это будут какие-то независимые государства. Это будут субъекты федерации, либо какие-то пророссийские регионы, я уж не знаю — тут только время покажет. Не загадываю — и боюсь, что в этом прогнозе я ошибусь. Главное, чтобы этот статус точно гарантировал отсутствие какого-либо военного конфликта в будущем», — сказал Замдыханов.

А если на Донбассе будет мир, то люди, которые здесь живут, — они ведь настолько трудолюбивые, настолько мирные, они свою жизнь выстроят, такую, какую нужно. Под санкциями и еще под чем-то. Выстроят! Народ Донбасса переживал и худшие времена, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.