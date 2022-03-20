«Что касается Киева, то это особый вопрос. Это единственный русскоязычный город, который является антироссийским по политическим предпочтениям. После того, как он будет занят нашими войсками, оттуда уйдут все западенцы-галичане, которые во многом являются причиной антироссийской позиции Киева, а также все, кто был связан с преступным бандеровским режимом, который установился в 2014 году», — сказал Марков.
Таким образом, по завершении спецоперации России, Киев вновь станет пророссийским городом, уверен эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. Глава государства в частности назвал главной причиной спецоперации на Украине избавления Донбасса от геноцида. Российский лидер также заверил, что «мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы».
Полностью интервью можно прочитать здесь.