Киев, как единственный русскоязычный город Украины, являющийся антироссийским политически, подлежит очищению от националистов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

«Что касается Киева, то это особый вопрос. Это единственный русскоязычный город, который является антироссийским по политическим предпочтениям. После того, как он будет занят нашими войсками, оттуда уйдут все западенцы-галичане, которые во многом являются причиной антироссийской позиции Киева, а также все, кто был связан с преступным бандеровским режимом, который установился в 2014 году», — сказал Марков. Марков раскрыл, чем грозит мирное соглашение с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

Таким образом, по завершении спецоперации России, Киев вновь станет пророссийским городом, уверен эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. Глава государства в частности назвал главной причиной спецоперации на Украине избавления Донбасса от геноцида. Российский лидер также заверил, что «мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы».

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