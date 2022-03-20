Компромиссы с киевской властью невозможны. Россия должна полностью выполнить задачу по денацификации и демилитаризации страны, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру

«Своей победой в этом противостоянии мы можем считать формирование новых органов власти на всех территориях Юга-Востока и частично центра, которые дают возможность населению этих регионов жить мирной и спокойной жизнью», — сказал Марков. Марков рассказал, чего ждать киевлянам в ближайшее время © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Территории Юго-Востока Украины подлежат освобождению от киевской власти, в то время как на западных землях нынешней Украины возможно допустить формирование антироссийского государства.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. Глава государства в частности назвал главной причиной спецоперации на Украине избавления Донбасса от геноцида. Российский лидер также заверил, что «мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы».

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