Союзниками Москвы, выступающими против антироссийских санкций на Западе, являются западные фондовые рынки. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Запад пострадал от санкций намного больше, чем Россия, уверен эксперт. Суммарное падение западных биржевых индексов многократно превышает все потери Москвы вместе взятые, заявил собеседник издания. Эксперт рассказал, каким образом Россия преодолеет финансовый кризис © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Понятно, что исправление экономических проблем, которые там возникли, — главная задача коллективного Запада. И один из наших главных союзников там — западный фондовый рынок, который не хочет расти в условиях продолжающихся санкций против России», — сказал Зубец.

Более того, достигнута точка, когда дальнейшее наращивание санкций становится невозможным, и будет только ослабевать, заключил эксперт.

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